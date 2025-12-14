Foto Galeria | 14-12-2025
Presépio comunitário da Pedra d’Ouro mantém viva a memória da aldeia
O presépio comunitário da Aldeia da Pedra d’Ouro, em Alenquer, celebra dez anos e pode ser visitado gratuitamente até 6 de Janeiro.
O Presépio da Aldeia da Pedra d’Ouro, no concelho de Alenquer, é novamente um dos pontos de visita obrigatória nesta quadra natalícia. O projecto comunitário assinala dez anos e pode ser visitado gratuitamente até 6 de Janeiro.
Com figuras em dimensão próxima do real, o presépio recria ofícios e profissões tradicionais, para além das cenas clássicas do Natal. Ano após ano, o trabalho tem vindo a crescer em qualidade, destacando-se pelo rigor dos pormenores e pela fidelidade às vivências do passado desta aldeia, que hoje conta com cerca de 60 habitantes.
Reportagem completa para ler na edição impressa de O MIRANTE
