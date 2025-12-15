Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol

Em visita ao distrito de Santarém, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no início da tarde de segunda-feira, dia 15, no Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, um museu único no país dedicado à história e às lendas da Ordem dos Templários. Durante a passagem pelo espaço, Aguiar-Branco percorreu as diferentes valências do centro, desde a sala de projeção de filmes temáticos até às áreas expositivas, onde estão reunidos diversos elementos físicos e conteúdos interpretativos ligados ao imaginário e à história indissociável do Castelo de Almourol.