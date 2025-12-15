uma parceria com o Jornal Expresso
15/12/2025

Foto Galeria | 15-12-2025

Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol

Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Presidente da Assembleia da República visita Centro de Interpretação Templário de Almourol
Após um almoço em Tancos, José Pedro Aguiar-Branco visitou, na tarde de segunda-feira, dia 15, o Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha.

Em visita ao distrito de Santarém, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no início da tarde de segunda-feira, dia 15, no Centro de Interpretação Templário de Almourol, em Vila Nova da Barquinha, um museu único no país dedicado à história e às lendas da Ordem dos Templários. Durante a passagem pelo espaço, Aguiar-Branco percorreu as diferentes valências do centro, desde a sala de projeção de filmes temáticos até às áreas expositivas, onde estão reunidos diversos elementos físicos e conteúdos interpretativos ligados ao imaginário e à história indissociável do Castelo de Almourol.
Relacionados
Presidente da Assembleia da República no comboio entre Santarém e Entroncamento
Presidente da Assembleia da República no comboio entre Santarém e Entroncamento
O presidente da Assembleia da República viajou no final desta manhã de segunda-feira, 15 de Dezembro, no comboio regional de Santarém para Entroncamento.
Presidente da Assembleia da República de visita ao distrito de Santarém
Presidente da Assembleia da República de visita ao distrito de Santarém
José Pedro Aguiar Branco reuniu com autarcas e deputados nos Paços do Concelho de Santarém e vai visitar vários pontos da região.
