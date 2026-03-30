Comemoração dos 42 anos do ISLA Santarém

O ISLA Santarém celebrou no sábado, 28 de Março, o seu 42.º aniversário com uma sessão comemorativa que reuniu comunidade académica e representantes de várias entidades da região. A cerimónia, que decorreu na Igreja da Graça no centro histórico da cidade, destacou o percurso da instituição no ensino superior privado e o papel que tem desempenhado na qualificação de jovens e adultos do distrito. Ao longo da sessão foram recordados os principais marcos das últimas décadas e apresentados alguns dos projectos que o instituto pretende desenvolver nos próximos anos, com enfoque na inovação pedagógica e na ligação ao tecido empresarial da região. As comemorações incluíram ainda momentos de reconhecimento a docentes e colaboradores, bem como prémios aos melhores alunos e entrega de diplomas a quem concluiu a formação.



