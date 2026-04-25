25 de Abril lembrado em Torres Novas como “responsabilidade que une todos”

Sessão evocativa assinalou os 52 anos da Revolução dos Cravos com discursos a notar a pluralidade política mas a convergir nos valores e conquistas de Abril. Pedro Natal da Luz, deputado constituinte e primeiro presidente da Câmara de Torres Novas eleito democraticamente, foi homenageado pela sua presença.

A sessão solene comemorativa do 52.º aniversário do 25 de Abril em Torres Novas decorreu no Teatro Virgínia com as intervenções dos deputados municipais das várias forças políticas- o Bloco de Esquerda, a CDU, o Movimento P'la Nossa Terra, o CDS, o Chega, o PSD e o PS. Para o final ficam os discursos do presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira e do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques.

Na sua primeira intervenção como presidente da Câmara de Torres Novas numa sessão solene, José Trincão Marques (PS) sublinhou que o 25 de Abril “não é apenas um acontecimento do passado”, mas “um marco fundador” que continua a orientar o presente e o futuro do país. A Revolução dos Cravos foi lembrada como o momento em que Portugal recuperou a liberdade e abriu caminho à construção de uma sociedade democrática, depois de décadas de repressão, censura e limitação dos direitos fundamentais.

A Constituição da República Portuguesa foi apresentada nos vários discursos como a concretização jurídica do espírito de Abril, ao consagrar os princípios fundamentais do regime democrático, os direitos, liberdades e garantias, o direito ao voto, o acesso à educação, à saúde e à protecção social. “A Constituição deu forma ao espírito do 25 de Abril”, salientou Trincão Marques, transformando em lei aquilo que o Movimento das Forças Armadas e o povo conquistaram na rua.

O discurso do autarca terminou com uma mensagem de compromisso com os valores de Abril e com o futuro de Torres Novas e de Portugal. “O 25 de Abril não é apenas uma data no calendário. O 25 de Abril é um princípio, é um caminho, é uma responsabilidade que nos une a todos”, disse.

Pedro Natal da Luz, primeiro presidente da Câmara Municipal de Torres Novas após a Revolução (1977-1980) e deputado constituinte foi figura de destaque a tomar lugar na plateia do Teatro Virgínia. A sua presença foi destacada como motivo de honra para o concelho, pelo papel que desempenhou num dos períodos mais importantes da história recente do país e da vida autárquica local.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.