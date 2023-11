Serranos, Campinos e Bairrões roteiro da obra

Relevantes para a história da alma ribatejana, os textos de meu bisavô Francisco Serra Frazão, redigidos entre 1934 e 1947 e recentemente publicados no livro “Serranos, Campinos e Bairrões – Etnografia e Falares do Ribatejo”, constituem um rico repositório da cultura popular de sub-regiões, onde, ainda hoje, são visíveis traços identitários distintos: a Serra, o Campo (ou Lezíria, ou, ainda, Borda d´Água) e o Bairro.

São mais de 600 páginas dedicadas à vida popular em íntimo apego à terra, abordando as condições materiais, língua, crença, mito e sabedoria ancestral, na sua maioria produzidos no contexto da estimulante relação intelectual mantida entre Serra Frazão e José Leite de Vasconcelos, figura ímpar da Filologia, Etnografia e Arqueologia, sábio que soube partilhar a grande paixão da sua vida com este autor ribatejano: descrever e preservar a cultura tradicional do povo português, antes que se desvanecessem as suas formas antigas.

Um mundo desaparecido e inacessível para a geração atual, todavia essencial aos interessados em conhecer melhor a nossa vida coletiva, entender o espaço rural em reinvenção e posicionar-se perante os fenómenos de desterritorialização do tempo presente.

Correspondendo ao desafio de O MIRANTE, é com prazer que inicio a publicação de um conjunto de artigos reportados ao livro, visando alavancar a divulgação do essencial dos respetivos conteúdos e biografia do seu autor, que aqui se revela um fino observador da realidade ribatejana da primeira metade do séc. XX.

Ao jeito de roteiro, aqui transcreverei alguns textos da obra, enquadrados pelas seguintes categorias de temas, segundo uma grelha de leitura muito própria: Obra: Locais e Ambientes, Personagens que Povoam os Textos, Maneiras de Dizer, Vocábulos Antigos, Etnografia e Tradições Populares e Literatura Gastronómica.

Homem: Contexto da Obra, Rotas do Autor, Pensamento, A Causa da Língua Portuguesa e Olhares de um Serrano