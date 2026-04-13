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O MIRANTE dos Leitores | 13-04-2026 16:21

As Catedrais de Ferrugem: o património industrial que o Ribatejo deixou morrer

As Catedrais de Ferrugem: o património industrial que o Ribatejo deixou morrer
Real Fábrica de Atanados da Vila de Povos - Vila Franca de Xira -foto RuinÁrte
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Basta viajar de comboio entre Lisboa e Santarém, ou circular pela EN10 junto ao Tejo, para ver, em Alhandra, na zona ribeirinha de Vila Franca de Xira ou nas imediações de Santarém, os enormes armazéns, silos e chaminés das antigas fábricas químicas, corticeiras, de descasque de arroz e têxteis que marcaram a região. São estruturas imponentes que resistiram a guerras, revoluções e crises económicas, mas que hoje cedem ao tempo, à ferrugem e à indiferença das políticas locais.

Passamos por eles todos os dias. Estão ali, na margem do Tejo ou encostados à linha férrea, como esqueletos de gigantes que se esqueceram de cair. São as antigas fábricas, os silos desdentados e os armazéns onde, outrora, o bater das máquinas era o coração pulsante das nossas vilas e cidades. Hoje, são apenas o nosso "cemitério de gigantes".
Basta viajar de comboio entre Lisboa e Santarém, ou circular pela EN10 junto ao Tejo, para ver, em Alhandra, na zona ribeirinha de Vila Franca de Xira ou nas imediações de Santarém, os enormes armazéns, silos e chaminés das antigas fábricas químicas, corticeiras, de descasque de arroz e têxteis que marcaram a região. São estruturas imponentes que resistiram a guerras, revoluções e crises económicas, mas que hoje cedem ao tempo, à ferrugem e à indiferença das políticas locais.

Enquanto no Barreiro se tenta (ainda que com dificuldades) valorizar o legado da CUF através de museus e bairros operários preservados, e em Lisboa a LX Factory transformou uma antiga fábrica têxtil num ícone de criatividade e turismo, no Ribatejo continuamos frequentemente a vedar com taipais e a sonhar apenas com mais blocos de betão.

A memória não é lixo

Muitas vezes, a política local olha para estes espaços como um problema de urbanismo ou, pior, como "lixo" que aguarda uma demolição redentora para dar lugar a mais um bloco de apartamentos sem alma. Mas o que estamos a deixar cair não é apenas tijolo e zinco, é a cultura do trabalho.

No Ribatejo, a cultura não se faz apenas de ranchos folclóricos e campinos. Faz-se também do suor operário, da inovação industrial que fixou populações e da arquitetura utilitária que desenhou a nossa paisagem. Quando deixamos uma fábrica centenária apodrecer até ao colapso, estamos a arrancar páginas do livro da nossa identidade regional.

O exemplo que vem de fora (e o nosso imobilismo)

Enquanto em Lisboa ou no Porto vemos armazéns antigos transformados em centros de artes, bibliotecas modernas ou hubs de tecnologia, por aqui parece imperar o fetiche do abandono. Por que razão Alhandra, Vila Franca ou Santarém não podem ter o seu próprio "LX Factory”ou, melhor ainda, o seu Hub do Beato?

Imaginemos uma dessas catedrais de ferrugem em Alhandra ou junto ao Tejo transformada numa incubadora de startups: espaços amplos e cheios de carácter, com escritórios partilhados, ateliers de prototipagem, eventos de inovação e até um "fab lab" onde jovens empreendedores ribatejanos desenvolvem ideias ligadas à economia verde, à agroindústria 4.0 ou ao turismo industrial. Exatamente como o antigo complexo industrial do Beato, em Lisboa, que renasceu como Beato Innovation District, um polo de criatividade, tecnologia e empreendedorismo que atrai talentos, investimento e vida nova para a zona.

A cultura "fora da caixa" seria, precisamente, olhar para estas ruínas e ver nelas o futuro, não apenas um passado poeirento. É mais fácil vedar com taipais e esperar que o tempo resolva, mas o tempo, no Ribatejo, tem sido impiedoso com a nossa memória coletiva.

Um apelo à coragem

Precisamos de autarcas e de uma sociedade civil que não tenha medo de investir no património industrial. A cultura regional ganharia uma nova dimensão se as nossas "catedrais de ferrugem" voltassem a abrir as portas, desta vez para a criatividade, para o turismo industrial e para as novas gerações.

Até lá continuaremos a passar de comboio, a olhar para as janelas partidas desses gigantes e a ignorar que, em cada telha que cai, morre um pouco daquilo que fomos. O Ribatejo não pode ser apenas a terra do que "já foi". Tem de ser a terra do que "ainda pode ser”, e do que pode voltar a pulsar com força.

«O Ribatejo não morreu nas fábricas que calaram. Morre apenas quando deixamos de acreditar que elas podem voltar a falar.»

B.R. Um Ribatejano

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