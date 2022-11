Jovem empresária afirma-se no ramo automóvel ao volante da Leal & Filhas

Aos 35 anos, Madalena Leal teve de contornar vários obstáculos para conquistar o seu espaço num sector tão exigente como o automóvel: a morte do pai, os desafios da conjuntura e até o facto de ser mulher numa indústria ainda dominada por homens. Hoje, na dianteira do stand Leal & Filhas, em Santo Antonino, Coruche, de que é co-propietária com a mãe e a irmã, quer continuar a consolidar o percurso da empresa.

Os caminhos de Madalena Leal com os automóveis cruzaram-se desde cedo. Nascida em 1987, a filha mais nova de Arquimino e Elisa Leal tinha apenas um ano quando o pai entrou no ramo do comércio automóvel. A empresária não sabia que um dia ia estar à frente do negócio, mas o facto de crescer no meio dos carros acabou por revelar-se como um destino. Aos 35 anos conduz os destinos da empresa que em 2020 passou a designar-se Leal & Filhas.

Já depois de, em Abril de 2021, a Leal & Filhas ter alcançado um importante marco na sua história – a inauguração das novas instalações, num moderno edifício onde estão centralizados os serviços de venda de automóveis, reparação e centro de lavagens – a empresa e a família tiveram de enfrentar um momento muito difícil: a morte de Arquimino Leal, que aconteceu em Dezembro do mesmo ano. Mas a perda “irreparável” fez com que a jovem empresária ganhasse forças e o desaparecimento do pai serviu de motor para seguir com o negócio em frente: “senti uma grande vontade de dar continuidade ao legado do meu pai”, conta.

Para assumir os comandos da Leal & Filhas, de que actualmente é co-proprietária juntamente com a mãe e a irmã, Patrícia Leal, a jovem empresária teve ainda de trocar as voltas ao destino. Licenciada em terapia da fala, mestre em gestão de empresas e com uma pós-graduação em contabilidade, fez o percurso profissional quase todo em gabinetes de contabilidade antes de enveredar pelo negócio da família, em Junho de 2021, dando espaço à “paixão pelos automóveis” que a acompanha desde criança.

Liderando uma equipa de seis funcionários: Madalena, na gerência interna; a mãe, Elisa, na gerência externa; um mecânico; um vendedor e uma pessoa encarregue da lavagem das viaturas, a empresária está com prespectivas de crescimento, tendo recrutado mais um colaborador este ano para assumir funções para executar tarefas administrativas. A jovem empresária tomou as rédeas do negócio numa conjuntura instável, marcada pelas ondas de choque da pandemia e da guerra na Ucrânia, mas tem conseguido contornar os obstáculos.

O facto de ser mulher numa área de negócio dominado por homens não a tem travado e faz com que seja ainda mais determinada e empenhada: “não é uma área muito fácil para o sexo feminino, por vezes sinto que uma mulher não é tão levada a sério como um homem, mas isso não me afecta”, garante.

Quanto à direcção que espera que a Leal & Filhas tome no futuro, Madalena Leal quer dar passos ponderados “sem cometer loucuras” e dar seguimento ao percurso distintivo que a empresa consolidou nas últimas décadas. “Na nossa zona, somos o único stand que tem oficina própria e acreditamos que o pós-venda é tão importante como a venda para fidelizar clientes”, afirma a jovem empresária, que já perspectiva novas áreas de expansão para o negócio, dirigido sobretudo a clientes particulares, pensando nos clientes que procuram viaturas eléctricas. A jovem empresária vinca que a Leal & Filhas faz questão de apostar em viaturas de “última geração” e de origem nacional.