Responsabilidade social e igualdade estão no ADN de Maria Emília Santos

Maria Emília Santos, franquiada da McDonald’s Portugal é um exemplo de empreendedorismo feminino e de uma carreira de empresária de sucesso, iniciada há 25 anos quando abriu o primeiro restaurante McDonald’s do Ribatejo, em Santarém. Chegou a ter cinco restaurantes da cadeia e actualmente gere três McDonald’s que empregam 180 pessoas e fomentam o desenvolvimento local. Na gestão a empresária usa três ingredientes que considera fundamentais: empenho, determinação e vontade de arriscar.

Estudou Economia, trabalhou no ramo alimentar, foi gestora de produto e responsável de Marketing. Passou por empresas como a Nacional e a Central de Cervejas, e aventurou-se na área da comunicação. Tinha uma vida estável, mas decidiu arriscar porque estava a crescer um desejo de ter um negócio próprio. A 27 de Dezembro de 1997 inaugura em Santarém o seu primeiro restaurante da McDonald’s, o 45º de Portugal. O mundo do empreendedorismo aguçou-lhe, ao longo do tempo, a vontade de se pôr à prova, assumir riscos, fazer crescer o negócio e mantê-lo num patamar de sucesso.

A genética para o empreendedorismo não vem de herança, mas do seu esforço, dedicação, organização e de uma energia auto-desafiadora que a fez embarcar na abertura dos restaurantes do Carregado, em 2000; do Porto Alto, em 2017; Vila Franca de Xira e Torres Novas, em 2019. Maria Emília Santos gere actualmente os restaurantes de Santarém, Vila Franca de Xira e Torres Novas. Natural de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, porque a sua mãe fez questão que fosse nascer à aldeia, Maria Emília Santos cresceu em Lisboa. Mãe de duas filhas e avó de cinco netos, com outro a caminho, destaca a importância do suporte familiar no seu percurso empresarial, sublinhando que nem sempre é fácil balancear as vidas profissional e familiar.

Maria Emília Santos é um exemplo de que qualquer pessoa pode ter controlo sobre a sua vida profissional, salientando que nos seus restaurantes “cresce-se pela competência e pela meritocracia”. Focada e defensora de que “não há sucesso sem muito trabalho”, a empresária de 66 anos define-se como alguém que nos negócios e fora deles “procura a conciliação” e afasta o conflito. No dia em que vender o último restaurante para “usufruir ainda mais da família fica a satisfação de ter contribuído para o crescimento e desenvolvimento de muitas pessoas e da comunidade”.

Recuando aos tempos da abertura do McDonald’s de Santarém, a empresária lembra que pegava num bloco de notas e tomava conta dos pedidos dos clientes que aguardavam nas longas filas, numa época em que as máquinas de atendimento automático eram uma miragem. Maria Emília Santos sabe preparar um hambúrguer sem errar os ingredientes.