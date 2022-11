Conflito com a tropa levou à descoberta da vinha e criou uma marca de prestígio

A marca Casal da Coelheira surge da aposta da família Falcão Rodrigues na agricultura e a entrada no mundo da viticultura deveu-se ao amor a uma parcela de vinha que estava na propriedade que a família tinha comprado depois de uma guerra com o Exército. Na altura os vinhos eram vendidos a granel e em garrafão, mas a empresa acompanhou a evolução do sector e com uma aposta na qualidade contribuiu para a mudança da imagem dos vinhos do Tejo.

Quando o Casal da Coelheira se dedicou à vitivinicultura os vinhos eram vendidos a granel e em garrafão. A empresa acompanhou a evolução do sector e contribuiu para a mudança valorizando as castas nacionais e fazendo vinhos de forma moderna mas respeitando as características tradicionais. Esta adega de excelência da região do Tejo só aposta em vinhos maduros e não pretende ir em modas de vinhos leves, por exemplo.

É muito provável que hoje não existissem vinhos Casal da Coelheira se a família Falcão Rodrigues não tivesse entrado em conflito com o Campo Militar de Santa Margarida, onde tinha uma propriedade que era frequentemente alvo de danos dos exercícios da unidade do Exército. Entre incêndios, danos nas culturas, pedidos de indemnizações, o caso acabou por resolver com o Estado a decidir comprar a propriedade onde a família se dedicava essencialmente à criação de gado e floresta.

Os pais de Nuno Falcão Rodrigues, o actual administrador do Casal da Coelheira, no Tramagal, podiam ter aproveitado o dinheiro para outras coisas, mas decidiram continuar a investir na agricultura. Na mesma altura em que vendem a propriedade ao Estado é colocado à venda o Casal da Coelheira, onde se produzia essencialmente milho, cultura de que a família não tinha conhecimento. Mas havia também uma pequena parcela de vinha que chamou a atenção, embora o amor à primeira vista tivesse ficado a amadurecer por três anos quando a família compra uma vinha num terreno confinante e em 1989 adquire a adega da família do metalúrgico Duarte Ferreira, no Tramagal.

Nuno Falcão Rodrigues começou a interessar-se pela viticultura e a brigar com uma casta predominante nos terrenos. A Bual dava muito vinho, mas não o vinho com a qualidade que pretendia. Depois de um trabalho de investigação em França sobre vinhas e vinhos o timoneiro da quinta introduz algumas castas francesas para dar o salto para a qualidade que perseguia e depois começou a substituí-las para valorizar as variedades portuguesas. Quando o Casal da Coelheira começou a dedicar-se à vitivinicultura as vinhas eram plantadas com castas misturadas, havia pouco conhecimento das potencialidades das castas portuguesas e os vinhos eram vendidos a granel e em garrafão.

A empresa acompanhou a evolução do sector, apostou na imagem e em vinhos modernos com técnicas de vanguarda. Mas a quinta sempre respeitou as características tradicionais, ao ponto de nunca ter embarcado na moda dos vinhos leves e centrando a sua aposta nos vinhos maduros. Em 1992 e 1993 foram considerados os melhores produtores de vinho branco a nível nacional, o que abriu portas para uma maior procura e a internacionalização começando a exportar para a Holanda. “Começou a falar-se no Casal da Coelheira e a terra também ganhou com isso porque se falava também no Tramagal, o que foi muito motivador para seguirmos a nossa estratégia”, recorda Nuno Falcão Rodrigues.

Nuno Falcão Rodrigues sabe a importância de vender vinho mas tem apostado numa estratégia de equilíbrio entre a qualidade e o preço apresentando produtos que sejam acessíveis à generalidade dos apreciadores. Mas o que gosta mesmo é fazer vinho e é nisso que investe toda a sua energia e tem sido isso que tem também mantido a marca no topo do prestígio e excelência. Acompanhando as tendências do mercado lançaram vinhos monovarietais tanto em brancos como em tintos e em 2020 apresentaram o monocasta Fernão Pires que obteve o prémio de melhor vinho branco nacional.