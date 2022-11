Cultura de trabalho positivo faz da Salm Portugal uma empresa líder de mercado na Europa

Lavanda é o principal produto exportado pela empresa sedeada em Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos, que ainda produz pinheiros mansos, ilex e deco fruit. Em 2021 as suas receitas ultrapassaram os 12 milhões de euros.

Celebrar o casamento entre o trabalho das pessoas e da natureza é uma das missões da Salm Portugal. Uma empresa líder de mercado na Europa que todos os anos envia para a Holanda, onde está a casa-mãe da empresa, milhares de camiões carregados com produtos vegetais produzidos em mais de 70 hectares de terrenos em Marinhais, onde tem a sede em Portugal, Muge, Benfica do Ribatejo, Azeitada e Foros de Benfica.

A principal característica da empresa é definida pelo seu fundador Paul van der Salm como uma empresa de alta performance. O empresário começou a trabalhar no sector com o irmão em 1988, com uma pequena estufa de flores na zona de Boskoop, Holanda. Em 2000 compraram um terreno onde é hoje a sede da Salm e nunca mais pararam de crescer. A Salm Portugal chegou a Portugal em 2001 com a ideia de aproveitar o clima como mais-valia produtiva.

Mais de 99% da produção é exportada, sendo que o principal é a lavanda, cerca de 15 milhões de vasos por ano, e os restantes o pinheiro manso, ilex e deco fruit (mini frutos e mini abóboras). Toda a produção chega a cerca de 40 mil lojas em toda a Europa e ainda tem presença na Tanzânia e em Israel.

A empresa tem uma política bem definida, que assenta na ideia de que o processo que tem nas explorações não se extingue no momento da venda, mas que tem continuidade quando passa a integrar outro cenário e fica ao cuidado de cada uma das famílias que escolheu as suas plantas.

Paul van der Salm confiou os destinos da empresa em Portugal a Robert Vijftigschild, que se mudou para Portugal com a esposa há sete anos, e que não duvida que esta foi uma das melhores decisões da sua vida, não pensando, para já, regressar ao seu país de origem. O responsável não tem dúvidas de que a palavra “família” é a que melhor define o ambiente que se vive na empresa. Sublinha que é essencial existir uma cultura de trabalho positivo para que os colaboradores se sintam comprometidos e motivados e ajudem a alcançar o objectivo final: conseguir que a Salm Portugal cresça de forma sustentável garantindo sempre uma preocupação com o meio ambiente.

O investimento em inovação e máquinas de última geração tem sido uma das grandes apostas da Salm Portugal. Para os administradores é essencial investir permanentemente em soluções inovadoras, quer sejam do espectro meramente operacional, quer se enquadrem num âmbito mais ambicioso do ponto de vista tecnológico. No entanto, salientam que a principal razão do sucesso da empresa continuam a ser as pessoas. A formação do pessoal é um dos aspectos mais relevantes da empresa e as condições são atractivas, havendo a oportunidade de trabalhar num ambiente saudável e competitivo com oportunidades de crescimento dentro do grupo, principalmente na Holanda.