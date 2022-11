Ser empresária é uma aventura que se escreve todos os dias

Era gestora de produto na Hasbro e tinha a seu cargo jogos de tabuleiro como o Monopólio ou o Trivial Pursuit. Resolveu arriscar e associou-se à Prink, uma marca líder na Europa na venda e recarga especializada de tinteiros, toners e venda de papel para todo o tipo de impressoras. Desde 2013 que trabalha para manter a loja da área do comércio tradicional em Alverca do Ribatejo em crescimento, numa cidade onde se sente a enorme concorrência das grandes superfícies.

A empresária, que vive na Póvoa de Santa Iria, está satisfeita com a opção de se tornar franchisada da Prink e tem procurado diversificar o negócio na loja situada num local privilegiado da Avenida Infante Dom Pedro, também conhecida por rua da estação. Actualmente alargou a actividade para outros serviços, como a venda de acessórios para telefones, colocação de películas protectoras nos telefones, venda de impressoras e assistência informática a computadores, tablets, telefones e consolas. É também um ponto de entrega oficial DHL e agora começou a disponibilizar a nova linha Prink Office, dedicada ao material de escritório a preços imbatíveis.

Foi a primeira vez que se dedicou a um negócio numa área que conhecia mas onde nunca se tinha imaginado a trabalhar. Garante que não se arrepende da opção que tomou e tem orgulho em provar que tinha razão quando duvidaram que conseguiria vingar no mundo empresarial. O objectivo de Elsa Rodrigues, sócia-gerente da empresa, é manter a facturação a crescer de forma sustentada, como tem feito até agora. Na empresa é uma espécie de mulher dos sete ofícios. Faz atendimento ao público, contabilidade, vendas e até limpeza, se for necessário. Não tem medo do trabalho, mas quando não está conseguir dar conta de tudo conta com a ajuda do marido e do pai.

É uma pessoa não dá um passo maior do que a perna e gosta de ter as contas bem organizadas. Considera que a ponderação, foco e persistência devem ser os valores fundamentais de um empresário. Motiva-a todos os dias saber que está a ajudar a comunidade a resolver os seus problemas, seja numa encomenda que está a chegar ou num tinteiro que não está a imprimir o trabalho da escola, por exemplo. Elsa Rodrigues dorme com a empresa e admite que por vezes o negócio lhe tira o sono.

Elsa Rodrigues considera que os micro-empresários são um exemplo no país porque são quem arregaça as mangas e cria negócios, mas sente bastante a falta de apoio do Estado, sobretudo ao nível do sistema fiscal. E diz que ser empresária é uma aventura que se escreve todos os dias e já passou por momentos assustadores, quando um incêndio na loja em Maio do ano passado quase deitou tudo a perder. A Prink de Alverca é a história de sucesso e superação de Elsa Rodrigues, de foco e persistência, porque desistir não lhe está no sangue.