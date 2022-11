Uma empresa pioneira que construiu o sucesso com muito trabalho e honestidade

A empresa, sedeada no Cartaxo, foi pioneira na introdução de novas ervas em Portugal. A empresa também vende para a ilha da Madeira e exporta para Cabo Verde estando preparada para exportar para outros países se surgir a oportunidade.

Encarnação Vieira e o marido, Manuel Vieira, criaram a Frescura Aromática Lda, empresa que se dedica à produção e venda de ervas aromáticas, há cerca de seis anos. Natural da ilha da Madeira, Encarnação Vieira emigrou com os pais para Nice, no sul de França, em criança. Os pais trabalhavam com flores e ervas e foi daí que nasceu a sua paixão por esta área. Os pais regressaram a Portugal e decidiram assentar arraiais no Cartaxo.

Já casada emigrou novamente para Nice, desta vez com o marido, onde trabalharam com o antigo patrão dos seus pais. Foi lá que nasceram os seus filhos, Sylvie, de 30 anos, e Bruno, de 23 anos. Após vários anos a viver no estrangeiro regressaram ao Cartaxo e em 2016 criaram a Frescura Aromática. A empresa familiar tem várias propriedades, uma em Almeirim e as restantes no Cartaxo, onde produzem as ervas aromáticas. Começam com as sementeiras e depois avançam para o embalamento, venda e distribuição.

A empresária lembra que, ainda não há muitos anos, em Portugal, no sector da restauração, as saladas eram apenas temperadas com sal, vinagre e azeite e agora já se usam ervas. A empresa foi pioneira na introdução de novas ervas em Portugal. A salsa, coentros e hortelã são as ervas mais vendidas. Mas o manjericão e o alecrim estão muito na moda e têm tido muita procura. Além de Portugal continental, a empresa vende para a Madeira e exporta para Cabo Verde. Se surgir a oportunidade Encarnação e Manuel Vieira estão prontos para exportarem para outros países.

Encarnação Vieira nunca pensou ser empresária sobretudo pela sua personalidade mais reservada, mas teve que se adaptar. O marido gosta de andar nos campos a fazer as sementeiras e a colher as plantas. A esposa e os filhos ajudam em todas as frentes sempre que é preciso. A empresária confessa que se não trabalhasse nesta área provavelmente seria cozinheira. Adora cozinhar e a família adora os seus pratos. Lasanha é o prato preferido, onde não faltam manjericão, salsa e aipo.

Trabalhar com a família nem sempre é fácil, mas o casal garante que conseguem separar os assuntos e deixar o trabalho à porta de casa. Os filhos Sylvie e Bruno já estão preparados para dar continuidade à empresa. A falta de mão-de-obra que sentem muitas vezes, sobretudo no último Verão, foi compensado com o trabalho da família. A concorrência é forte, mas o casal aposta em muito trabalho, qualidade dos produtos, pontualidade na entrega e transparência para com os clientes, factores importantes para o sucesso da empresa.