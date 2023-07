Administrador da Renault Portugal no encontro de 4L na Chamusca

O administrador-delegado da Renault em Portugal, Ricardo Lopes, esteve no encontro Renault 4 organizado pela união das freguesias Chamusca e Pinheiro Grande, e falou sobre o lançamento da nova 4L, prevista para 2025. O encontro decorreu este sábado, 15 de Julho, e teve a participação de pessoas de vários pontos do país, desde Famalicão a Albufeira.

O passeio percorreu várias zonas, como o Castelo de Almourol, o Museu das Tropas Pára-Quedistas, em Tancos. Na hora de almoço foi tempo de surpreender Anita, uma menina de 11 anos que sofre com paralisia cerebral, com um donativo do Gang da Chamusca e dos amigos da 4L. A tarde foi dedicada a visitar a Fundação Rafael e Maria Rosa Neves Duque, na Chamusca, e o dia terminou na casa de Jorge Santos, membro da mesa da assembleia de freguesia e impulsionador de muitas das iniciativas que mexem com a Chamusca, juntamente com Rui Martinho, presidente da junta.

O MIRANTE acompanhou a iniciativa e falou com o administrador-delegado da Renault Portugal e alguns amantes do clássico que tem mais de 60 anos.