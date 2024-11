Incêndio em carro eléctrico em Santarém foi a mais vista da semana

O vídeo sobre um carro eléctrico que ardeu junto a prédios e uma escola no centro de Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal com perto de 200 mil visualizações.

O vídeo sobre um carro eléctrico que ardeu junto a prédios e uma escola no centro de Santarém foi a mais vista da semana no site e redes sociais do nosso jornal com perto de 200 mil visualizações. Também em destaque a notícia sobre o vandalismo na Póvoa de Santa Iria; a venda ilegal das finanças que deixou um casal sem casa; a morte do treinador do FutAlmeirim, Vitor Cerqueira, e a passagem do atendimento da Segurança Social de Santarém para o IPDJ.