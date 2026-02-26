Ministro da Presidência Leitão Amaro na entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE

Os prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, que vão ser entregues hoje às 17 horas, no Convento de S. Francisco, em Santarém, vão ter a presença do Ministro da Presidência António Leitão Amaro.