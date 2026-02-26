O MIRANTE | 26-02-2026 10:58
Ministro da Presidência Leitão Amaro na entrega dos Prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE
Os prémios Personalidade do Ano de O MIRANTE, que vão ser entregues hoje às 17 horas, no Convento de S. Francisco, em Santarém, vão ter a presença do Ministro da Presidência António Leitão Amaro.
O MIRANTE entrega hoje, quinta-feira 26 de Fevereiro, os prémios Personalidade do Ano numa cerimónia com mais de meio milhar de convidados já confirmados no Convento de S. Francisco em Santarém. O evento, que se realiza há 21 anos, vai contar com a presença do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro.
A cerimónia, que tem o início marcado para as 17h00, premeia 13 personalidades que se distinguiram em várias áreas. Durante o evento O MIRANTE homenageia ainda, como tem sido hábito em todas as edições, figuras da região que deixaram saudades e trabalho feito na comunidade.
