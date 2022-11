Vila Franca de Xira premiou desportistas do ano

350 atletas de 13 modalidades foram reconhecidos pela Câmara de Vila Franca de Xira na 12ª edição da Gala de Mérito Desportivo.

A iniciativa, realizada na noite de 18 de Novembro, premiou e reconheceu o talento dos atletas do concelho.

Atleta Do Ano, Treinador do Ano, Clube do Ano e Atleta Revelação foram alguns dos galardões entregues.

Inês Salgueiro e Diogo Matos foram eleitos Atletas do Ano, Afonso Ribeiro Atleta Revelação e Rui Câncio foi eleito Treinador do Ano.

Já o AHEAD Clube de Ténis de Alverca foi eleito equipa do Ano.

O evento contou ainda com a entrega do galardão de carreira a título póstumo ao Sensei João Cordeiro.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.