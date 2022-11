Forte da Casa desfilou contra a violência doméstica

Dezenas de utentes da Cercipóvoa e do Centro Comunitário da Póvoa de Santa Iria desfilaram contra a violência doméstica no centro comercial Olival Parque no Forte da Casa.

Com o tema "A violência não está na moda", foi um desfile diferente na tarde de 26 de Novembro que visou alertar a comunidade para a problemática da violência doméstica.

A mensagem principal é de que o silêncio sobre o problema não pode continuar.

