Degradação da estação da Castanheira do Ribatejo revolta utentes

A Comissão de Utentes de Castanheira do Ribatejo está descontente com a degradação da estação de comboios da vila e pede um novo impulso que promova a mudança.

Casas de banho fechadas, bilheteiras que nunca abriram, falta de transportes públicos nas imediações, assaltos em plena luz do dia e roubos de catalisadores no parque da estação são alguns dos problemas relatados pelos utentes.

Na tarde de 7 de Dezembro os utentes promoveram uma concentração para alertar para os problemas.

Esta é uma reportagem a ser desenvolvida na próxima edição de O MIRANTE.