Fundação CEBI de Alverca celebra 54 anos de serviço à comunidade

Continuar a promover uma visão humanista e solidária apostada em respostas inovadoras que sirvam a comunidade é a aposta da Fundação CEBI de Alverca para o futuro.

A instituição celebrou ao final da tarde de quarta-feira, 7 de Dezembro, os seus 54 anos de vida e a presidente do conselho de administração, Ana Maria Lima, garantiu que a comunidade poderá continuar a contar com o papel social da fundação.

A gala contou com actuações de piano de Carolina Marques e Leonor Silva, performances do Grupo Acro CEBI do Colégio José Álvaro Vidal e foram também distinguidos os colaboradores da fundação com mais de 20 anos de serviço.

Também foram entregues diplomas de mérito, valor, excelência e desporto aos alunos da instituição.

É uma reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE