Luta por mais médicos de família continua em Vila Franca de Xira

Uma centena de pessoas juntou-se em vigília ao final da tarde de 6 de Dezembro em frente ao largo da Câmara de Vila Franca de Xira protestando contra a falta de médicos nos centros de saúde do concelho.

A iniciativa juntou as comissões de utentes de Alverca do Ribatejo, Arcena e Bom Sucesso, Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Vialonga e de Vila Franca de Xira.

Também estiveram presentes a Comissão de Utentes de Benavente, o Movimento de Utentes de Serviços Públicos e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. Durante duas horas gritaram-se palavras de ordem e pediu-se a rápida intervenção do Governo nos problemas que prejudicam a saúde da comunidade.

No calendário ficou já marcada mais uma vigília, com cordão humano, junto do centro de saúde de Alverca no dia 28 de Janeiro.