Professores protestam frente à Câmara de Vila Franca de Xira

No final de tarde de 12 de Dezembro nem a chuva forte impediu quase uma centena de professores de se manifestarem em frente à Câmara de Vila Franca de Xira.

Provenientes da grande maioria dos agrupamentos de escolas do concelho, os docentes estiveram duas horas a mostrar o seu descontentamento com o futuro da profissão.

Exigem explicações sobre a municipalização das escolas, criticam a falta de progressão das carreiras e a falta de obras nas escolas.

Esta foi uma acção de protesto complementar à greve por tempo indeterminado que os docentes estão a realizar desde 9 de Dezembro.