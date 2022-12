Pedras da calçada inspiram livro de Rui Antunes

Rui Antunes, da Azambuja, apresentou no final da tarde de terça-feira, 27 de Dezembro, o seu primeiro livro, na biblioteca municipal da vila.

O autor azambujense de 33 anos contou com uma sala cheia para quem apresentou "A mulher que deixava corações na calçada", uma obra composta por 13 contos inspirados na temática do amor.

Com ele esteve Manuela Duarte, uma amiga e influência de longa data que apresentou e comentou a obra.

Entre sorrisos e boa disposição o autor e a convidada dissecaram o livro, debatendo sobre a origem das personagens, as suas histórias, os desafios de escrever e as mensagens de cada conto.

No fim houve tempo para um pequeno lanche convívio e uma sessão de autógrafos.