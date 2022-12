São Silvestre pirata saiu às ruas de Alverca

Os Alverca Urban Runners cumpriram a tradição e realizaram o último treino do ano na noite de quinta-feira, 29 de Dezembro, pelas ruas de Alverca.

A também chamada "São Silvestre Pirata" contou com uma centena de participantes que percorreram dez quilómetros de corrida e cinco quilómetros de caminhada.

O evento teve também um lado solidário, com a angariação de verbas a favor dos Bombeiros Voluntários de Alverca e bens alimentares para a Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais.

No final o convívio e a diversão não faltaram com bebidas e bolo rei para repor energias.

