Utentes de Alhandra frustrados com a falta médicos de família

O centro de saúde de Alhandra ficou sem médicos de família no início deste ano e mais de uma centena de utentes protestou à porta da unidade na tarde de quinta-feira, 5 de Janeiro.

O protesto, dinamizado pelo PCP, realizou-se durante uma hora e quem frequenta o centro de saúde teme agora ficar sem assistência médica.

Houve também quem se queixasse da impossibilidade de se deslocarem à Povoa de Santa Iria ou a Benavente para serem atendidos.

No calendário ficou já marcada mais uma vigília, com cordão humano, desta vez junto do centro de saúde de Alverca do Ribatejo no dia 28 de Janeiro.