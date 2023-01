Vila Franca de Xira cumpre tradição de cantar as Janeiras

A tradição manteve-se em Vila Franca de Xira com o canto das Janeiras, na noite de 9 de Janeiro.

A Fábrica das Palavras foi o palco que recebeu sete grupos corais do concelho que celebraram o Dia de Reis e, com ele, o fim das festividades natalícias.

Dezenas de pessoas juntaram-se para, em conjunto, proferirem votos de prosperidade para o novo ano e para desfrutarem de momentos de convívio e muita animação.

Uma reportagem para ler na edição semanal de O MIRANTE.