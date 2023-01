Vialonga inaugura nova loja social

A nova Loja Social de Vialonga foi inaugurada na manhã de 18 de Janeiro.

A cerimónia esteve inserida no Encontro dos Núcleos Técnicos das Comissões Sociais de Freguesia da Rede Social de Vila Franca de Xira.

No antigo espaço da Casa do Povo, ao lado da junta de freguesia, o espaço será destinado ao apoio social na área do vestuário.

O evento começou ao som do quinteto da Orquestra do Agrupamento de Escolas de Vialonga e seguiram-se os discursos de várias entidades.

É uma notícia para ler na edição semanal de O MIRANTE.