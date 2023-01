Benavente promove arroz carolino em festival gastronómico

Arrancou a 20 de Janeiro no restaurante DWine Gulla, no Porto Alto, o programa "Arroz carolino dentro de portas", promovido pela Câmara de Benavente e focado em promover o Festival de Arroz Carolino.

O Prato de Lingueirão com arroz carolino das lezírias ribatejanas foi o rei da noite, num restaurante que tem por hábito servir o arroz carolino como base dos seus pratos.

A fadista Beatriz Felizardo animou a noite.

A iniciativa do município decorre uma vez por mês em 11 restaurantes do concelho.

