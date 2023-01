Franxiro é o doce oficial de Vila Franca de Xira e foi criado por alunos no Forte da Casa

O Franxiro foi anunciado em 2021 como o doce oficial do município de Vila Franca de Xira. O mote lançado pela autarquia através do concurso “Um doce cons/celho” era a criação de um doce que envolvesse dois produtos endógenos, neste caso o melão e o arroz. O projeto foi abraçado pela professora Célia Mendes e pelos alunos do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria da Escola Secundária do Forte da Casa que criaram o Franxiro, um doce com a forma da letra V, de Vila Franca de Xira. Trata-se de um pastel recheado com arroz doce e doce de melão. Os preparativos para fazer o doce demoram cerca de duas horas, depois é só montar tudo e levar ao forno.

O Franxiro é um pastel recheado com arroz doce e doce de melão, e tem uma elevada capacidade de conservação. Os alunos e a professora esperam que o doce tenha finalmente o destino que merece que são as montras das pastelarias.