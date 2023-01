Concertos de volta à sede do Grémio Dramático Povoense

A primeira edição do Póvoa Music Festival marcou o regresso dos concertos ao Grémio Dramático Povoense, na Póvoa de Santa Iria. No sábado à noite, dia 28 de Janeiro, subiram ao palco cinco bandas. A noite arrancou com Bigamia, ainda a sala se estava a compor, seguiram-se os Scarmind que terminaram de tocar já com a plateia composta. O serviço de bar ficou a cargo de elementos da colectividade que esgotaram o stock de cerveja. Entre bebidas e bifanas reviam-se amizades e entre conversas iam atuando os Stereophobia. Já com alguns anos de palco os Sunya tocaram “em casa” e manifestaram a satisfação da música estar de regresso à cidade e ainda por cima na mítica sede do Grémio.

A noite fechou em grande com a banda convidada para quem “a Liberdade não passa de uma ilusão”. Os Fonte animaram a plateia e conseguiram pôr o pessoal a mexer. A banda de Lisboa promoveu o Álbum de estreia “Já Dizia o Outro”.

A organização fez um balanço positivo da noite e já garantiu que os concertos são para continuar.