Centenas despedem-se do jovem Leonardo Conceição

Realizou-se no Entroncamento este domingo, dia 5 de Fevereiro, o funeral do jovem Leonardo Pereira Conceição, vítima de morte súbita na noite de quinta-feira.

No último adeus ao aluno de 16 anos muitos colegas da Escola Secundária do Entroncamento compareceram vestidos de branco com balões da mesma cor.

Leonardo estava entre amigos na noite de quinta-feira em Botequim, freguesia de Riachos, Torres Novas, quando caiu inanimado ao chão. O corpo deu entrada no Hospital de Abrantes pouco depois da meia-noite.