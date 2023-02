Carina Graça: uma terapeuta que se dedica à olaria em Tomar

Carina Graça apaixonou-se pela olaria depois de ter um filho e de lançar um livro de poesia. Natural de Tomar, com 32 anos, é formada em terapia ocupacional, mas é na arte que se sente realizada profissionalmente.

Carina Graça apaixonou-se pela olaria depois de ter um filho e de lançar um livro de poesia. Natural de Tomar, com 32 anos, é formada em terapia ocupacional, mas é na arte que se sente realizada profissionalmente. Actualmente é artista residente na Moagem - Fábrica das Artes no Complexo Cultural da Levada de Tomar e dá workshops a crianças. Pelo menos até ao Verão.

A artesã tem uma forma singular de encarar o seu processo criativo. Sente que o barro fala com ela, a nível sensorial, através das mãos. Cada peça tem uma mensagem. Carina Graça lançou em 2021 o livro de poesia "Dançando Despida". É a dança entre o corpo, a alma e o espírito.