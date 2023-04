Feira da Educação e Empreendedorismo de Santarém começou com visita à Fravizel

A Câmara de Santarém apostou na criação da InTER-EDUCA, uma feira a decorrer na Casa do Campino até sábado que pretende relacionar a oferta formativa com o tecido empresarial.

A primeira edição da InTER-EDUCA - Feira da Educação e Empreendedorismo, organizada pela Câmara de Santarém, começou com uma visita à empresa Fravizel, na Zona de Desenvolvimento Económico de Alcanede, onde os convidados puderam conhecer a actividade desenvolvida naquela unidade industrial.

A Fravizel foi fundada em Novembro de 1998, em Pé da Pedreira, por Eliseu Frazão, empresário que continua à frente do negócio, acompanhado pelas suas três filhas. A empresa dedica-se ao fabrico e venda de máquinas, componentes e acessórios diversas actividades económicas, como construção civil, extracção de pedra, minas portos ou exploração florestal, criando e desenvolvendo produtos com recurso a alta tecnologias e mão de obra qualificada, em boa parte composta por jovens até aos 30 anos.

O mercado externo tem forte impacto na facturação da empresa, que tem clientes em 58 países, como realçou Joana Frazão na apresentação destinada aos convidados, onde se contavam o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, o vice-presidente do município, João Leite, o vereador Diogo Gomes, o presidente da Junta de Alcanede, Manuel Joaquim Vieira, o presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, a administradora do ISLA Santarém, Filipa Martinho, e as directoras de três agrupamentos de escolas do concelho, entre outras individualidades.

À tarde realizou-se uma mesa redonda subordinada ao temoa “A Educação como parceira do desenvolvimento da Economia Local” em que participaram Eliseu Frazão, do grupo Fravizel, Francisco Luís, do Grupo Mocapor, João Moutão, presidente do Instituto Politécnico Santarém, Filipa Martinho, administradora do ISLA Santarém, e José Avelino, Director do Centro de Formação da Lezíria do Tejo.



Feira prossegue até sábado

A InTER-EDUCA prossegue até sábado, 1 de Abril, na Casa do Campino, em Santarém. Na tarde desta sexta-feira, partir das 15h00, decorre uma mesa redonda sobre “O Ensino Profissional e os seus principais desafios”, moderada por Margarida da Franca, directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, e que conta com a participação de Pedro Moisés da FAPOESTEJO, João Seabra, presidente da Associação de Estudantes da Escola Dr. Ginestal Machado, Alexandra Figueiredo, da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional – ANQEP, Conceição Silva, Diretora Regional do IEFP, Salomé Rafael, directora da Escola Profissional Vale do Tejo – EPVT, Martinha Duro, directora da Escola Profissional ETPR, e de José Frias Gomes, do CENFIM - Núcleo Santarém.

No dia 1 de Abril, a abertura da Feira tem lugar a partir das 11h00, dedicada às famílias e alunos. Às 15h00, tem início a Palestra: “Estudar ou trabalhar? Empreender!”, a cargo de Francisco Serralheiro e João Mateus do “Ginásio do Empreendedor”. Pelas 16h00 tem início o Workshop "Como criar o teu negócio pelo empreendedorismo". O certame encerra às 18h00.

Segundo o vice-presidente da Câmara de Santarém, “a primeira edição da InTER-EDUCA tem como objectivo, durante três dias, mostrar não só aos jovens como à comunidade, como um todo, diversas instituições públicas e privadas que têm a possibilidade de mostrar as diversas ofertas formativas. Desde o Instituto Politécnico de Santarém ao ISLA Santarém, às escolas profissionais e aos agrupamentos de Escolas do Concelho, ao CENFIM, com diversos stands que mostram que de facto, em termos de Educação, temos muito para oferecer para quem escolher o concelho de Santarém para fazer a sua formação académica”.