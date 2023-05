Uma noite de emoções na abertura das Jornadas do Desporto de Salvaterra de Magos

Centenas de pessoas assitiram nas bancadas do Pavilhão Municipal a demonstrações de trampolins, tumbling e dança de vários clubes do concelho de Salvaterra de Magos.

A cerimónia de abertura da segunda edição das Jornadas do Desporto de Salvaterra de Magos reuniu centenas de pessoas no Pavilhão Municipal, na sexta-feira, 5 de Maio. Pais e familiares aplaudiram de pé as actuações que se estenderam pela noite fora, numa organização do Clube de Trampolins de Salvaterra e da Câmara Municipal.