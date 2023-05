Jornadas do Desporto encheram pavilhão de Salvaterra de Magos

Centenas de pessoas assistiram nas bancadas do pavilhão municipal a demonstrações de trampolins, tumbling e dança de vários clubes do concelho de Salvaterra de Magos.

As Jornadas do Desporto de Salvaterra de Magos realizam-se em Maio, Mês do Coração, e são dinamizadas iniciativas de natureza formativa, recreativa e desportiva englobando vários desportos, sendo uma das novidades deste ano o Baptismo de Mergulho promovido pelos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos.