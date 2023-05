“Afinidades” exposição de pintura e escultura de Manuel Fernandes e Rui Fernandes

partilhe no Facebook

Afinidades é o título da exposição que reúne pintura e escultura de Rui Fernandes e de seu pai Manuel Fernandes. A exposição foi inaugurada no Equuspolis da Golegã e é integrada na ExpoÉgua, que decorre de 12 a 14 deste mês de Maio. Com esta exposição Rui Fernandes homenageia o seu pai e volta a trazer a público a obra de um artista que merecia uma maior atenção das entidades públicas, assim como um maior reconhecimento da herança que deixou como artista plástico.

A exposição tem como tema o cavalo, o toiro e a vila da Golegã. O MIRANTE esteve presente na inauguração e registou as palavras de Rui Fernandes e de António Camilo.