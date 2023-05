Dia Municipal do Bombeiro assinalado em Vialonga

Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira participaram na cerimónia do Dia Municipal do Bombeiro, em Vialonga.

O Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado em Vialonga na presença do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Os seis corpos de bombeiros do concelho de Vila Franca de Xira marcaram presença na cerimónia, que decorreu este domingo, 21 de Maio, e na qual foram distinguidos elementos com 10, 20 e 30 anos de serviço.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou que vai apresentar um pacote de isenções fiscais e incentivos para os bombeiros. O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro deixou o aviso de que o Verão deste ano vai ser mais difícil por causa da seca e das elevadas temperaturas.

Após os discursos, decorreu um desfile ao som da Fanfarra dos Bombeiros de Castanheira do Ribatejo e da Banda de Música dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria.