FICOR em Coruche reforça a liderança na fileira da Cortiça

Feira Internacional da Cortiça de Coruche foi inaugurada pelo secretário de estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. O governante sublinhou o bom exemplo do associativismo no município.

Arrancou esta quinta-feira a 15ª Edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça de Coruche. Até domingo, dia 28, estão previstos fóruns de debate sobre a fileira da cortiça, exposições, artesanato e música. O secretário de estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino marcou presença na inauguração do certame. O presidente do município de Coruche, Francisco Oliveira disse estar já a trabalhar naquela que será a nova estratégia para enquadrar as candidaturas ao Programa de Valorização Económica dos Recursos Endógenos (PROVERE).