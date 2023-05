Homenagem ao campino na Feira de Maio é momento de respeito e emoção

partilhe no Facebook

A homenagem ao campino é o momento solene da Feira de Maio que ao domingo de manhã enche a Praça do Município, em Azambuja. Este ano o escolhido foi António Cruz Gordo, de 73 anos, que tem dedicado a sua vida à criação de gado bravo.

O campino, que continua no activo, começou a aprender a profissão com o seu pai aos cinco anos. Foi também em tenra idade que se estreou a passar a noite no campo a guardar gado. O gosto pela vida de campino transmitiu-o a um dos seus filhos e a dois netos que este domingo, 28 de Maio, o acompanharam nas suas montadas, trajados a rigor.

Na cerimónia foi ainda entregue o Pampilho de Honra gravado com o nome do antigo campino José Carlos Semeador ao campino Rui Moura. Depois de ser cumprimentado pelos seus colegas de profissão, António Gordo abriu o tradicional desfile pelas ruas da vila.