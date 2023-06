Crónicas dos Bons Amigos apresentado na Escola Solano de Abreu em Abrantes

Santana Maia Leonardo apresentou no final da tarde de 5 de Junho "Crónica dos Bons Amigos" na Escola Solano de Abreu, em Abrantes. Ana Rico e António Belém falaram do autor e dos méritos do livro e da escrita de Santana Maia Leonardo, a que chamaram um manual de emoções. A sessão de apresentação do livro contou ainda com a participação de seis alunos da escola, coordenados pela diretora da biblioteca escolar, que leram excertos do livro e mostraram imagens dos seus animais de estimação. No final o autor usou da palavra para explicar a importância dos animais na sua vida, e no quotidiano da grande maioria das pessoas que vivem sozinhas e têm apenas os animais como companhia.