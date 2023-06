Santa Casa de Rio Maior tem um novo lar ao serviço da população

A Santa Casa da Misericórdia (SCM) de Rio Maior inaugurou a primeira fase da ampliação do lar Dr. Calado da Maia e a ampliação da Creche da Chainça, pertença do município embora gerida pela instituição. A cerimónia foi conduzida pela Provedora Maria José Figueiredo, acompanhada pelo presidente do secretariado regional de Santarém da União das Misericórdias Portuguesas, Maia Frazão, do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, e do director da Segurança Social de Santarém, Renato Bento. O MIRANTE acompanhou a inauguração que decorreu no sábado, 24 de Junho.

A obra foi dividida em duas fases, a primeira de realojamento e a segunda de requalificação do antigo edifício, que posteriormente irá funcionar em conjunto. No final vão estar disponíveis 75 camas e 20 vagas em Centro de Dia. O edifício dispõe de quartos individuais, duplos e triplos, todos com vista para o jardim, duas salas de estar, biblioteca, enfermaria e gabinete médico. Os utentes foram transferidos em Março deste ano para as novas instalações.