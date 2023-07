Colete Encarnado voltou a evocar as tradições de Vila Franca de Xira

As raízes e as tradições continuam fortes em Vila Franca de Xira a festa do Colete Encarnado voltou a viver o seu momento alto na tarde de sábado, 1 de Julho, com a tradicional homenagem ao campino.

A nove anos de celebrar o centenário, a festa maior do Ribatejo homenageou este ano o campino Lúcio Isidro dos Santos, de 83 anos, que dedicou 67 anos da sua vida à arte de lidar com o gado bravo.

O pampilho de honra foi concedido, a título póstumo, a Carlos Alves da Silva.

O Colete Encarnado continua a ser uma festa que evoca as raízes do campo na cidade e este ano apostou no modelo de cidade festival, com a circulação do trânsito interdita no centro da cidade.

A festa foi notícia também na sexta-feira, 30 de Junho, depois de três adolescentes terem ficado feridas, sem gravidade, na sequência de um foguete amador lançado na rua António Dias Lourenço mas já todas tiveram alta hospitalar.

O Colete Encarnado prolonga-se até ao final da tarde de domingo, 2 de Julho, com esperas de toiros, concertos e um imponente fogo de artifício a fechar a noite.