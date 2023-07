Daniela Ferreira representa Azambuja no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal

A jovem de Aveiras de Cima foi a preferida do júri no concurso com sete concorrentes.

Daniela Ferreira, de 23 anos, é a Rainha das Vindimas do concelho de Azambuja e irá representar o concelho no Concurso Rainha das Vindimas de Portugal, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV). A candidata de Aveiras de Cima destacou-se entre sete concorrentes. As jovens desfilaram em traje regional, roupa casual e vestido de noite na Praça de Toiros Dr. Ortigão Costa. O concurso realizou-se na noite de sábado, 1 de Julho.

Foram eleitas também como primeira-dama Miriam Batista, de Vale do Paraíso, e Madalena Silva, de Vila Nova da Rainha, que foi segunda dama e prémio fotogenia. O prémio simpatia foi para Daniela Pereira de Azambuja. Durante o mês de Junho as participantes tiveram oportunidade de conhecer melhor o concelho, explorando os usos e costumes, a gastronomia, o património e a oferta turística existente, com destaque para a produção vitivinícola.