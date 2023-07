Utentes da ARIPSI convivem com cães do Centro de Recolha de Vila Franca de Xira

Os cães do Centro de Recolha Oficial do município de Vila Franca de Xira visitaram os utentes da Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa Iria (ARIPSI) na manhã de 4 de Julho. Os idosos sorriram e acarinharam os animais num momento de felicidade para os utentes da instituição e para os patudos. O projecto “Dá-me a tua pata, dou-te a minha mão” destina-se a promover a interacção positiva entre pessoas com deficiência, idosos e os animais do Centro de Recolha Oficial (CRO). Através dos cães de companhia, o projecto procura a promoção do bem-estar, autonomia e inclusão social. No caso dos idosos institucionalizados, a intenção é a de quebrar o gelo e preencher o espaço com o calor humano e animal. As visitas à ARIPSI acontecem uma vez por mês.

