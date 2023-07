Muita adesão no primeiro dia das Festas das Fazendas de Almeirim

O primeiro dia das Festas em honra de São José, em Fazendas de Almeirim, teve muita adesão por parte da população. A inauguração contou com o içar das bandeiras das associações que integram a comissão organizadora e do município de Almeirim, na presença de todo o executivo municipal, que apoia o certame em conjunto com a junta de freguesia.

A Marcha Popular de Fazendas de Almeirim fez as delícias de várias dezenas de pessoas com o seu ritmo e boa disposição. As festas decorrem até este domingo, 23 de Julho, com um cartaz adequado a todos os públicos.