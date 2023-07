Carro que caiu ao Tejo em VFX estava vazio

Autoridades estão a investigar os contornos do acidente.

Estava vazio o automóvel que caiu no rio Tejo. Após cinco horas de buscas não se confirmaram as suspeitas de que haveria alguém no interior da viatura.

De acordo com a Polícia Marítima as autoridades vão saber a quem pertence o carro e investigar os contornos da queda da viatura, nomeadamente se foi ou não intencional.

Recorde-se que o alerta foi dado esta manhã, pelas 6h20, por um pescador que viu parte do carro dentro de água e contactou as autoridades.

Notícia desenvolvida na edição impressa de O Mirante