A festa dos Cinquentões em Vila Chã de Ourique

A Festa em Honra do Senhor Jesus dos Aflitos 2023, em Vila Chã de Ourique, foi inaugurada ao final da tarde de sexta-feira, 28 de Julho, com um desfile desde o Largo do Gil ao recinto de festas. Participaram as colectividades da freguesia do concelho do Cartaxo, como a comissão organizadora, constituída por homens e mulheres nascidos em 1973, os denominados Cinquentões. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, juntou-se ao desfile acompanhado do seu executivo e do presidente da Junta de Freguesia de Vila Chã de Ourique, Vasco Casimiro.

O arrancar da festa deste ano teve um sentimento especial pela abertura do novo bar dos Cinquentões, uma obra há muito esperada. O espírito que se vive é de união e a festa é o culminar de um ano de eventos para que se possa continuar a enaltecer a terra.