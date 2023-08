Centenas de idosos convivem em Benavente no 26º Encontro anual de reformados

Cerca de 700 pessoas estiveram reunidas esta quinta-feira, 31 de Agosto, no 26 º Encontro de Idosos, Reformados e Pensionistas do Município de Benavente.

O encontro anual é um dos momentos mais aguardados pelos seniores que ano após ano marcam presença na zona desportiva e de lazer dos Camarinhais.

O dia é passado em convívio ao ar livre debaixo do ar puro dos pinheiros e eucaliptos. Os idosos comem sardinhas e entremeadas, revêm amigos, cantam e dançam.

O transporte é facultado pela organização, a Câmara de Benavente, em parceria com as Juntas de Freguesia e as Instituições Particulares de Solidariedade Social do Município.

*Reportagem para ler na próxima edição impressa de O MIRANTE