300 operacionais celebraram Dia Nacional do Bombeiro Profissional em Tomar

A 16ª edição do Dia Nacional do Bombeiro Profissional decorreu a 11 de Setembro, em Tomar. A iniciativa juntou cerca de 300 bombeiros de todo o território continental e também das ilhas da Madeira e dos Açores para homenagearem os bombeiros falecidos em serviço e no ataque terrorista às Torres Gémeas em Nova Iorque, em 2001.

A Associação Nacional de Bombeiros Portugueses distinguiu a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, com o Colar de Mérito em reconhecimento pela valorização dos Bombeiros e Proteção Civil, assim como o empenho na segurança dos munícipes de Tomar.

As entidades discursaram e valorizam o papel dos bombeiros na cidadania e proteção da comunidade e reconheceram o compromisso e coragem dos bombeiros de todo o mundo, bem como a importância da profissionalização dos bombeiros.