Secundária do Cartaxo entra no novo ano lectivo com melhores condições

A Escola Secundária do Cartaxo marcou um novo capítulo na vida da comunidade educativa do concelho. O conforto térmico, acústica, qualidade do ar, segurança e acessibilidade foram as prioridades do executivo liderado por João Heitor, que investiu mais de dois milhões de euros numa obra há muito sonhada. A inauguração da requalificação da Escola Secundária do Cartaxo decorreu na manhã de terça-feira, 12 de Setembro, e contou com a presença de várias entidades.

A nova biblioteca, os balneários, os corredores, as salas de aula, o campo de futebol e de basquetebol, mas acima de tudo os pormenores, são as grandes alterações desta requalificação.

Reportagem desenvolvida na edição impressa de 14 de Setembro.