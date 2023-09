Quarta edição da Marcha do Orgulho LGBTQIAP saiu à rua na tarde de sábado com mais de uma centena de participantes.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Marcha do Orgulho LGBT desfilou em Santarém

Mais de uma centena de activistas e apoiantes da causa LGBT participaram na marcha do Orgulho de Santarém, na tarde de sábado, 16 de Setembro. Os partidos políticos estavam convidados a associar-se mas no desfile só se viram bandeiras do partido Volt.

Quanto a figuras da política local e regional, o rosto mais conhecido era o de Fabíola Cardoso, que foi candidata à Câmara de Santarém pelo Bloco de Esquerda, deputada e eleita da Assembleia Municipal de Santarém. Participaram também activistas de outros pontos do país e do estrangeiro.

A organização, pela voz de Samuel Pimenta, disse a O MIRANTE que a luta é para que Santarém seja um território seguro e inclusivo para pessoas LGBT e que para isso precisam de contar com as entidades públicas como aliadas. Fiçou também a garantia de que estas manifestações vão continuar, até que estejam assegurados e garantidos os seus direitos.